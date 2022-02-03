Грузовик протаранил бетонную стену в Алматы (фото, видео)

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Сегодня, 3 февраля, на одной из улиц в Алматы произошло ДТП: грузовик врезался в бетонную стену, отделяющую верхнюю часть улицы от проезда под мостом.

Как пишет Sputnik Казахстан, грузовик в момент аварии выезжал с территории строительного объекта, где возводится ЖК "Аль-Фараби".

Транспортное средство остановилось у ворот, чтобы помыть колеса перед выездом в город, и водитель вышел из авто, оставив его на ручном тормозе.

По неустановленным причинам ручник сорвало, из-за чего самосвал сам по себе покатился и врезался в бетонную стену развязки.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

В результате ДТП грузовик на некоторое время перекрыл движение по проспекту Сейфуллина на север.

Указывается, что из-за сильного удара деформировалась кабина. Убирать поврежденный самосвал с проезжей части пришлось с помощью спецтехники.

О счастью, в результате инцидента никто не пострадал и не погиб.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, им предстоит более детально выяснить все обстоятельства случившегося.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Грузовик. Фото: Sputnik / Стрингер

Грузовик. Фото: Sputnik / Стрингер

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954478-gruzovik-protaranil-betonnuyu-stenu-v-almaty-foto-video/