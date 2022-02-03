Mercedes с людьми смяло после столкновения с аркой в Талдыкоргане (видео)

Место происшествия. Фото: instagram.com/oleg.tdk

В Талдыкоргане 21-летний парень на Mercedes-Benz у аквапарка врезался в металлическую арку. Троих пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу. ДТП прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места дорожно-транспортного происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах показана машина, марку которой невозможно распознать из-за сильных технических повреждений. Передняя часть автомобиля смята.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что авария произошла в ночь со 2 на 3 февраля рядом с аквапарком в Талдыкоргане.

Место происшествия. Фото: instagram.com/oleg.tdk

"За рулем Mercedes-Benz находился 21-летний парень. Двигаясь по проспекту Назарбаева в восточном направлении, водитель не справился с управлением и допустил наезд на металлическую арку. В результате ДТП водитель и двое его пассажиров получили различные травмы и были госпитализированы в больницу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование проводится по ст.345 УК РК. Назначены экспертизы.

В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП.

"Доставлены трое пациентов 2002-2001 годов рождения, двое из них - девушки. Одну госпитализировали в травматологию, другую направили на амбулаторное лечение. Мужчина находится в областной больнице. У пострадавших диагностированы многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, переломы и другие травмы", - сообщила пресс-секретарь ведомства Ляйлим Аубакирова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954381-mercedes-s-lyudmi-smyalo-posle-stolknoveniya-s-arkoy-v-taldykorgane-video/