Автобус столкнулся с минивэном в Алматы (фото)

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Серьезное ДТП произошло сегодня, 1 февраля, в Алматы - маршрутный автобус столкнулся с микроавтобусом. Водитель легкового авто получил серьезные травмы.

Как пишет Sputnik Казахстан, ДТП произошло на перекрестке улиц Жансугурова и Жумабаева.

Со слов очевидцев, микроавтобус Nissan Largo двигался по улице Жансугурова, и в тот момент, когда он выехал на перекресток, в него врезался маршрутный автобус.

Свидетели ДТП, пишет издание, утверждают, что ПДД нарушил именно водитель общественного транспорта - он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и на полном ходу снес переднюю часть Nissan.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Водителя легкового авто госпитализировали с серьезными травмами. Пассажиры автобуса в результате ДТП не пострадали.

Причины и обстоятельства аварии выясняют дорожные полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953953-avtobus-stolknulsya-s-mikroavtobusom-v-almaty-foto/