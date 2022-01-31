Пять человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области (видео)

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

Пять человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области. Подробности аварии озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 30 января примерно в 19.20 часов на 779 км автодороги Самара-Шымкент гражданин Узбекистана за рулем грузовой машины Mercedes Actros, двигаясь со стороны Хромтау в направлении Актобе, не учел метеорологические условия на скользком участке трассы и допустил занос транспортного средства.

В результате большегруз выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry 55 под управлением 34-летнего водителя.

На месте происшествия от полученных травм скончались водитель легковушки и четверо пассажиров.

Данный факт зарегистрирован по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953863-pyat-chelovek-pogibli-v-strashnom-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti-video/