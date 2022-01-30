Скрывшегося с места тройного ДТП водителя разыскивает полиция в Актау (видео)

Кадр из видео с места ДТП: Lada.kz

Три человека пострадали в результате ДТП в Актау. Стражи порядка разыскивают скрывшегося с места аварии водителя.

Инцидент произошел накануне днем на перекрестке между микрорайонами "Шыгыс-2", 31А, 31Б и "Шыгыс-3", пишет "Лада" со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации полицейских, водитель Toyota 4Runner проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Mercedes-Benz. По инерции внедорожник опрокинуло, и он столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe.

Предполагаемый виновник аварии скрылся с места ДТП.

В полиции отметили, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию водителя.

"В отношении неизвестного лица составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку", - добавили в ДП.

В результате аварии пострадали три человека, их доставили в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи все были отпущены домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953712-skryvshegosya-s-mesta-troynogo-dtp-voditelya-razyskivaet-politsiya-v-aktau-video/