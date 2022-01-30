13 погибли, 10 пострадали: жуткое ДТП произошло в Мексике

Фото с места событий: twitter.com/PCJalisco

13 человек погибли, еще 10 получили ранения в результате аварии с микроавтобусом в Мексике.

Автомобиль с пассажирами опрокинулся на шоссе в штате Халиско, пишет РИА Новости. Служба гражданской защиты штата сообщила подробности трагедии.

На месте происшествия погибли 8 мужчин и 4 женщины, включая двоих несовершеннолетних, еще один человек скончался в больнице, десять человек получили ранения.

Все погибшие в результате аварии - граждане Мексики.

Спасательные работы и эвакуация погибших в результате аварии на шоссе Леон-Агуаскальентес завершены, отметили в ведомстве.

Сообщается, что микроавтобус направлялся из Толуки в штате Мехико в Сан-Хуан-де-лос-Лагос, Халиско. Водитель не справился с управлением, в результате машина съехала в канаву и перевернулась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953688-13-pogibli-10-postradali-zhutkoe-dtp-proizoshlo-v-meksike/