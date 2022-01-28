Mercedes и Kia столкнулись в Алматы (фото)

Фото с места ДТП: zakon.kz

ДТП с участием иномарок произошло в Алматы - столкнулись Mercedes-Benz и Kia Sportage, передает Zakon.kz.

ДТП произошло на улице Ремизовка.

Как пишет издание, автомобиль Mercedes-Benz W220 двигался в южном направлении. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машину выбросило на полосу встречного движения. В это время навстречу, в северном направлении, двигался автомобиль Kia Sportage.

Автомобили столкнулись лоб в лоб. От силы удара Kia Sportage отбросило на тротуар - по счастливой случайности в этот момент там не было людей.

Фото с места ДТП: zakon.kz

На место прибыли скорая помощь, однако госпитализация никому из участников ДТП не понадобилась - и водители, и пассажиры получили ушибы и ссадины и от госпитализации отказались.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники компетентных служб.

Фото с места ДТП: zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953591-mercedes-i-kia-stolknulis-v-almaty-foto/