Три человека погибли в жутком ДТП возле Уральска (видео)

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

Три человека погибли в страшной автокатастрофе возле Уральска. На трассе Шымкент-Самара водитель такси с пассажирами врезался в стоявший на обочине грузовик, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

В ведомстве сообщили, что ДТП случилось 27 января около 9 часов утра неподалеку от села Меловые горки.

"Водитель автомашины Volkswagen Sharan не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он допустил столкновение с припаркованным на обочине большегрузом Mercedes.

В результате ДТП погибли две женщины в возрасте 34 года и 35 лет и 46-летний мужчина. Три пассажира минивэна и водитель госпитализированы", - отметили в ДП ЗКО.

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

В управлении здравоохранения региона рассказали, что пострадавшие доставлены в городскую многопрофильную больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953293-tri-cheloveka-pogibli-v-zhutkom-dtp-vozle-uralska-video/