Три машины столкнулись на трассе в Атырауской области. Погиб пассажир

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Утром 26 января на трассе "Атырау - Дамба" в Атырауской области произошла автоавария, в результате которой погиб человек, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, примерно в 08:20 по трассе со стороны города в село Дамба ехал автомобиль марки Lada Priora.

В полиции указали, что в момент аварии по невыясненным причинам он выехал на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение с двумя машинами марок Kia Rio и "ВАЗ-2112".

В результате ДТП водители Kia и "ВАЗ-2112" попали в областную больницу. 46-летний пассажир, находившийся в салоне Lada, скончался на месте от полученных травм.

В данный момент ведется сбор документов по данному факту, полиции предстоит выяснить все обстоятельства и причины трагедии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953130-tri-mashiny-stolknulis-na-trasse-v-atyrauskoy-oblasti-pogib-passazhir/