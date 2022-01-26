В Алматы насмерть сбили пешехода, перебегавшего дорогу

В Алматы в результате наезда машины погиб пешеход, передает Zakon.kz.
Трагедия произошла на проспекте Сейфуллина, не доезжая Жансугурова.
Издание приводит хронологию событий.
Автомобиль марки Honda Odyssey двигался по Сейфуллина в северном направлении. В нескольких метрах от пересечения с улицей Жансугурова на проезжую часть выбежал мужчина. Водитель попытался затормозить, но избежать столкновения не удалось.
В результате столкновения мужчину отбросило на несколько метров вперед. От полученных травм он скончался на месте.
Как уточнили в издании, при погибшем было обнаружено спиртное. Личность мужчины устанавливается. На месте работают криминалисты и дознаватели.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1952969-v-almaty-nasmert-sbili-peshehoda-perebegavshego-dorogu/