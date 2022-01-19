Сын первого прокурора Казахской ССР погиб в ДТП: родные выступили с заявлением

Место происшествия. Фото: предоставил Ринат Ескараев

75-летнего сына известного государственного деятеля Сулеймена Ескараева в частном секторе Кызылорды насмерть сбил автомобиль. Родственники погибшего говорят, что уголовное дело по факту ДТП закрывали дважды. Однако они настаивают на наказании водителя. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Трагедия произошла 17 октября 2021 года в частном секторе Кызылорды. 75-летний велосипедист Ильтизар Ескараев собирался проехать на другую сторону улицы, но не доехал до пешеходного перехода - его сбил легковой автомобиль. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

По факту было возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По словам сына погибшего Рината Ескараева, вскоре дело закрыли и передали в прокуратуру. Откуда материалы вернули на доследование, но дело вновь прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Парень не согласен с выводами следствия.

Место происшествия. Фото: предоставил Ринат Ескараев

"К делу были приобщены исходные данные, на основе которых провели экспертизу. Были сделаны выводы, что водитель такси якобы не виноват, несмотря на тормозной путь длиной в 27 метров. То есть до столкновения автомобиль тормозил метров 15, потом еще 12 метров после того, как сбил моего отца. При этом указано, что машина двигалась со скоростью 60 км/ч. Как так?" - задается вопросом сын погибшего.

По его мнению, со стороны следствия идет торможение. Также имеют место нарушения.

"Возникло ощущение, что дознаватель выгораживает таксиста. Со стороны водителя мне предлагали деньги - я отказался", - говорит парень.

По показаниям таксиста, пенсионер резко выехал на дорогу перед ним, поэтому он не смог избежать столкновения.

В департаменте полиции Кызылординской области прокомментировали заявление.

"По факту ДТП, имевшего место 17 октября 2021 года на пересечении улиц Садуакасова и Есетова в Кызылорде, в котором от полученных телесных повреждений скончался мужчина, проведено досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК.

По результатам назначенных судебных экспертиз и проведенных необходимых следственных действий, уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. С принятым решением прокуратура согласилась", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что погибший Ильтизар Ескараев был сыном первого прокурора Казахской ССР Сулеймена Ескараева. Ринат же намерен до конца добиваться справедливости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951974-syn-pervogo-prokurora-kazahskoy-ssr-pogib-v-dtp-rodnye-vystupili-s-zayavleniem/