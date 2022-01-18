Допустившего смерть по неосторожности павлодарца отпустили по амнистии

Иллюстративное фото: pixabay.com

Водитель на автопогрузчике переехал пешехода, который скончался на месте происшествия. Произошло это еще в октябре 2020 года, однако рассматривать уголовное дело в суде стали лишь спустя год. В итоге виновника отпустили по амнистии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский городской суд №2.

По информации суда, мужчина наехал на пешехода на территории трамвайного управления в Павлодаре. Травмы оказались смертельными. Следствие по делу вели больше года. На стол к судье материалы попали в ноябре 2021 года.

Рассмотрели уголовное дело в течение двух месяцев. В итоге к мужчине применили амнистию в связи с 30-летием независимости Казахстана.

В суде отметили, что потерпевшая не была против освобождения водителя автопогрузчика от уголовной ответственности. К тому же материальный и моральный ущерб он возместил.

Между тем по ст.104 ч.1 УК РК за причинение смерти по неосторожности подсудимому грозило ограничение либо лишение свободы до 3 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951727-dopustivshego-smert-po-neostorozhnosti-pavlodartsa-otpustili-po-amnistii/