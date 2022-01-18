Автобус столкнулся с легковушкой в Кокшетау: есть пострадавшие (фото)

Фото с места ДТП: instagram.com/kokshetau_mir

В Кокшетау легковое авто столкнулось с маршрутным автобусом. В результате ДТП пострадали несколько человек.

Кадрами с места аварии поделился Instagram-аккаунт kokshetau_mir.

На фото видны последствия столкновения автобуса и легковушки - легковой автомобиль превратился в груду металла, у автобуса сильно пострадала передняя часть.

Под публикацией появился комментарий департамента полиции Акмолинской области.

По данным правоохранителей, авария произошла 16 января во второй половине дня.

"Предварительно установлено, что 21-летний водитель авто Audi А6, двигаясь по улице Габдуллина в северном направлении, около остановки со скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, не учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метереологические условия, в результате выехав на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, допустил столкновение с автобусом марки "Ютон" под управлением 60- летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении прямо", - сообщили в полиции.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки их госпитализировали.

Как уточняет Sputnik Казахстан, для извлечения людей из покореженного авто полиции пришлось вызвать спасателей.

"Быстро вызволили мужчину 2001 года рождения, у него была тупая травма живота, молодой человек находился в шоковом состоянии. Также пришлось демонтировать заднее сидение автомобиля, чтобы добраться до механизма водительского кресла и отодвинуть его. Затем извлекли зажатую в салоне искореженной машины 42-летнюю женщину. У нее был перелом плеча и ребер, она находилась в шоковом состоянии", - рассказали подробности в ДЧС региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951625-avtobus-stolknulsya-s-legkovushkoy-v-kokshetau-est-postradavshie-foto/