Автобус насмерть сбил пешехода в Алматы

Место происшествия. Фото: Sputnik / Стрингер

В "верхней" части Алматы, на границе Наурызбайского и Ауэзовского районов произошла дорожная авария со смертельным исходом: в результате наезда автобусом погиб мужчина.

По информации Sputnik Казахстан, ДТП имело место на пересечении улиц Жандосова и Беремжанова, не доезжая Яссауи.

Как пишет издание, автобус №28 двигался по улице Жандосова в западном направлении. Внезапно на пересечении с Беремжанова на проезжей части резко возник мужчина.

По предварительной информации, водитель не успел среагировать, в результате чего произошло столкновение. Пешеход скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Отмечается, что у погибшего при себе не было документов.

Поврежденный в результате аварии автобус. Фото: Sputnik / Стрингер

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Им предстоит более детально разобраться в обстоятельствах аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951612-smertelnoe-dtp-s-avtobusom-proizoshlo-v-almaty/