Прицеп, отцепившийся от фуры, сбил четверых женщин в Алматы

Фура и машина полиции. Фото: Sputnik / Стрингер

В субботу, 15 января, в Алматы произошло страшное ДТП: прицеп, отцепившийся от фуры, сбил четверых женщин, шедших в этот момент вдоль улицы.

Как пишет Sputnik Казахстан, инцидент произошел в Турксибском районе города на улице Красногорская.

Как рассказали очевидцы происшествия и водитель, фура марки Volvo с прицепом в момент ДТП двигалась по Красногорской на юг.

Водитель указал, что у него отцепился прицеп, который продолжил движение и в итоге сбил четверых женщин, которые в то же время шли вдоль улицы.

Фура и прицеп. Фото: Sputnik / Стрингер

В результате происшествия всех четверых женщин с многочисленными травмами доставили в ближайшую больницу.

По предварительным данным, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Уточняется, что одна из пострадавших беременна.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Им предстоит более детально выяснить все обстоятельства этого ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951338-pritsep-ottsepivshiysya-ot-fury-sbil-chetveryh-zhenschin-v-almaty/