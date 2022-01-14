Четыре человека попали в больницу в результате аварии в Актюбинской области (фото)

Фото с места ДТП: polisia.kz

Две легковые машины столкнулись в Актюбинской области. В результате аварии пострадали 4 человека, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел накануне, 13 января. Как сообщили в полиции, в 17:00 42-летний водитель автомашины "ВАЗ-21014", двигаясь со стороны села Жайсан Мартукского района в направлении города Актобе, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу Ford Focus. Далее произошло столкновение.

В результате аварии водитель российского хэтчбека и трое пассажиров попали в центральную больницу Мартукского района.

По факту ДТП ведется расследование.

Фото с места ДТП: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951235-chetyre-cheloveka-popali-v-bolnitsu-v-rezultate-avarii-v-aktyubinskoy-oblasti-foto/