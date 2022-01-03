Авто сбило пешехода и протаранило забор в результате ДТП в Алматы

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

В Алматы произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек - автомобиль после столкновения с другим авто выехал на тротуар, сбил пешехода и протаранил забор.

По данным Sputnik Казахстан, авария произошла в Ауэзовском районе на пересечении улиц Яссауи и Улагат, ниже проспекта Абая.

Как пишет издание, ссылаясь на слова очевидцев, автомобиль Mitsubishi Montero Sport двигался по улице Яссауи в северном направлении, поворачивая на улицу Улагат. В это же время в этом же направлении ехал второй автомобиль Toyota Matrix.

Водитель Mitsubishi, решив обогнать его, выехал на встречную полосу, в результате машины столкнулись. От удара Toyota заехала на бордюр, сбила пешехода, который стоял в это время на тротуаре, сообщает издание.

После наезда на пешехода автомобиль не остановился - машина протаранила металлический забор и врезалась в столб.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

В результате произошедшего пострадал сбитый Toyota мужчина - его с различными травмами госпитализировали.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники компетентных служб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949645-avto-sbilo-peshehoda-i-protaranilo-zabor-v-rezultate-dtp-v-almaty/