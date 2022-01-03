Полицейский насмерть сбил коллегу на трассе в ВКО

Иллюстративное фото: polisia.kz

Смертельное ДТП произошло в Восточно-Казахстанской области вчера, 2 января, - полицейский насмерть сбил коллегу. О произошедшем сообщили в департаменте полиции региона изданию Arnapress.kz.

Авария произошла на 25-м километре автодороги Семей - Усть-Каменогорск.

Как рассказали в правоохранительных органах, водитель авто Lada-2170, ехавший со стороны Семея, сбил пешехода, находившегося на проезжей части. Мужчина погиб на месте.

"Оба участника дорожно-транспортного происшествия являются сотрудниками полиции. Их одновременное нахождение на месте происшествия не связано друг с другом, оба следовали домой. По предварительной версии, пострадавший находился на проезжей части ввиду опрокидывания своего транспортного средства.

В отношении водителя, допустившего наезд, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Согласно акту медицинского освидетельствования, он был трезв", - цитирует издание сообщение полиции.

По факту смертельного ДТП ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949643-politseyskiy-nasmert-sbil-kollegu-na-trasse-v-vko/