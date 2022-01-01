Авария с перевертышем произошла утром 1 января в Алматы (видео)

Кадр из видео очевидца: instagram.com/krispi_almaty

Видео с кадрами аварии в Алматы опубликовали в Сети. Одна из машин перевернулась в результате ДТП.

Ролик появился в паблике krispi_almaty в Instagram. На кадрах видно два автомобиля, которые повреждены. Внедорожник в результате аварии оказался на крыше, а у белого седана повреждена передняя часть.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что авария произошла в 7 утра 1 января. Водитель Toyota Camry, следуя по улице Саина в северном направлении, не справился с управлением и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.

Внедорожник перевернулся после удара.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажир Toyota Land Cruiser Prado, а также пассажир Toyota Camry.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949570-avariya-s-perevertyshem-proizoshla-utrom-1-yanvarya-v-almaty-video/