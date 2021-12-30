Три человека пострадали в результате ночного ДТП в Павлодарской области

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В ночь на четверг на трассе "Павлодар-Семей" произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Как передает телеканал "Хабар 24", у одного из пострадавших 1973 года рождения диагностировали закрытый перелом дна вертлужной впадины тазобедренной кости слева со смещением костных отломков, множественные ушибы, ссадины нижних конечностей и ушиб грудной клетки с обеих сторон.

Его доставили в первую городскую больницу Павлодара.

Второй пострадавший, 1977 года рождения, получил ушибленную рану волосистой части головы, его в итоге осмотрели и отправили на амбулаторное лечение.

Отмечается, что третий пострадавший отказался от госпитализации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949289-tri-cheloveka-postradali-v-rezultate-nochnogo-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/