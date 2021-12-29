Девушку сбили на пешеходном переходе в Алматы (фото)

Фото с места ДТП: Sputnik/ Стрингер

Девушка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Алматы. Пострадавшая попала в больницу.

Инцидент произошел на пересечении улиц Макатаева и Валиханова, пишет Sputnik Казахстан. Очевидцы рассказали корреспондентам, что водитель Kia не заметил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и на полном ходу сбил ее. После, по их словам, он проехал еще несколько метров и остановился.

Фото с места ДТП: Sputnik/ Стрингер

По информации издания, пострадавшую девушку доставили в больницу, она попала в реанимацию с многочисленными травмами.

На месте аварии работали сотрудники полиции.

Фото с места ДТП: Sputnik/ Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949215-devushku-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-almaty-foto/