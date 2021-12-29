Пассажирский поезд столкнулся с легковым авто в Костанае (фото)

Место происшествия. Фото: kstnews.kz

29 декабря около 10.00 часов стражам порядка сообщили, что на железнодорожном переезде в районе автоЦОНа в Костанае произошло столкновение поезда с легковым автомобилем Chevrolet. На место выехали правоохранители, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что водитель автомобиля, двигаясь со стороны улицы Карбышева, в районе автоЦОНа выехал на железнодорожный переезд и допустил столкновение с пассажирским поездом Нур-Султан - Уральск.

Состав двигался в направлении Рудного.

Место происшествия. Фото: kstnews.kz

В результате ДТП водитель Chevrolet госпитализирован в больницу.

В настоящее время собран первоначальный материал для принятия процессуального решения. Обстоятельства случившегося выясняются.

Место происшествия. Фото: kstnews.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949105-passazhirskiy-poezd-stolknulsya-s-legkovym-avto-v-kostanae-foto/