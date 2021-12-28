Пенсионерка погибла в страшной аварии в Актюбинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области. В результате аварии погибла 71-летняя женщина, еще 2 человека попали в больницу, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 26 декабря.

По информации полиции, 74-летний водитель автомашины Lada Granta, двигаясь со стороны города Актобе в направлении города Кандыагаш, выехал на "встречку" и допустил столкновение с автомашиной Lada Vesta под управлением 20-летнего парня.

В результате аварии 71-летняя пассажирка Lada Granta скончалась на месте ДТП. Еще двое пассажиров попали в ЦРБ Мугалжарского района с различными травмами.

По данному факту начато расследование по статье УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948937-pensionerka-pogibla-v-strashnoy-avarii-v-aktyubinskoy-oblasti/