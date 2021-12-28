Автобус столкнулся с легковым авто: три человека погибли на трассе в Алматинской области

Место происшествия. Фото: ДП Алматинской области

На трассе Алматы-Бишкек пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной. На месте ДТП погибли три человека, еще троих с травмами госпитализировали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Авария произошла 27 декабря около 21.40 часов в Жамбылском районе. Полицейские поделились видео с места происшествия. На кадрах видно опрокинутый пассажирский автобус Van Hool. Также известно, что Mercedes-Benz получил серьезные технические повреждения.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что легковая машина двигалась с перегрузом, в салоне находились 6 человек.

"Установлено, что 25-летний водитель Mercedes-Benz на 108 км автодороги Алматы-Бишкек не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом Van Hool.

Находившиеся в легковом автомобиле трое человек погибли на месте происшествия, еще трое с различными травмами госпитализированы в больницу. Обстоятельства аварии выясняются полицейскими", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что в ДТП пассажиры автобуса не пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948802-avtobus-stolknulsya-s-legkovym-avto-tri-cheloveka-pogibli-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti/