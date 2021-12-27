Водитель сбил пенсионера на трассе и скрылся с места ДТП в Актюбинской области

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Вечером 24 декабря на трассе "Актобе-Орск" сбили пенсионера. Водитель авто после ДТП скрылся в неизвестном направлении, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В результате ДТП пожилой пешеход выжил, однако попал в реанимационное отделение БСМП.

Уже 26 декабря патрульные полицейские нашли и задержали водителя авто, участвовавшего в том происшествии.

Оказалось, что за рулем в тот день находился 26-летний местный житель. Водитель полностью признал свою вину.

Он объяснил полиции, что ехал с большой скоростью и не заметил, как приблизился к пешеходному переходу, по которому переходил дорогу пожилой человек.

После ДТП, по словам задержанного, он растерялся и скрылся с места происшествия, а автомашину спрятал в лесополосе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948764-voditel-sbil-pensionera-na-trasse-i-skrylsya-s-mesta-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti/