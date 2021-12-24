Автобус врезался в ограждение на одной из улиц Нур-Султана (видео)

Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

На улице Косшыгулулы в Нур-Султане произошло ДТП: пассажирский автобус врезался в металлическое ограждение, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеозапись с места происшествия была опубликована в сообществе astana_sergek в Instagram.

На кадрах можно увидеть поврежденный автобус, который протаранил разделительное ограждение. Рядом с ним стояли свидетели ДТП.

Вскоре под видео появился комментарий официальной страницы пресс-службы ДП Нур-Султана в Instagram.

По данным ведомства, авария произошла примерно в 14:34. Один из ее участников, маршрутный автобус, незадолго до столкновения ехал по улице Косшыгулулы со стороны улицы Серкебаева в сторону улицы Бейсековой.

Из-за гололеда на дороге 33-летний водитель не справился с рулевым управлением, вследствие чего допустил наезд на металлическое ограждение.

По данным полиции, в результате ДТП никто не пострадал.

В отношении водителя составили протокол по статье 610 КоАП РК. Материалы направили в специализированный межрайонный административный суд (СМАС) города Нур-Султан.

В связи с ухудшением погодных условий полицейские попросили водителей быть предельно внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948405-avtobus-vrezalsya-v-metallicheskoe-ograzhdenie-na-odnoy-iz-ulits-nur-sultana-video/