Нетрезвый директор школы сбил девочку в Костанайской области

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В Костанайской области произошел наезд на школьницу. Девочку доставили в больницу. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 20 декабря в селе Торгай Джангельдинского района на пересечении улиц Мауленова и Кулжанова 62-летний водитель Volkswagen Polo совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая с ушибами была доставлена в районную больницу.

Экспертиза выявила у водителя легкую степень алкогольного опьянения.

"По факту ДТП ведется расследование, назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в ДП Костанайской области.

Как стало известно, за рулем авто оказался директор местной школы. В управлении образования региона порталу Zakon.kz сообщили, что сейчас в отношении него полиция проводит расследование, после чего будет принято процессуальное решение.

Руководитель учреждения находится на больничном.

"После того, как директор выйдет с больничного, вопрос будет рассмотрен на Совете по этике, он будет уволен с занимаемой должности", - заявили в ведомстве.

Медики же пояснили, что девочку после обследования отпустили домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948363-netrezvyy-direktor-shkoly-sbil-devochku-v-kostanayskoy-oblasti/