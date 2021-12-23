Сразу 4 авто столкнулись на Северном кольце в Алматы (фото)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Массовое ДТП произошло в районе пересечения улиц Северное кольцо и Бурундайская, передает Zakon.kz.

Как пишет издание, Lexus GS двигался по Северному кольцу в южном направлении, при заезде на развязку врезался в Mercedes. После японский седан столкнулся с автомобилем марки Toyota Yaris, который от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся с отбойником.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Затем Lexus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Windom.

В результате аварии пострадал водитель Windom. Он был госпитализирован, отметили корреспонденты. Остальным участникам ДТП госпитализация не потребовалась.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948219-srazu-4-avto-stolknulis-na-severnom-koltse-v-almaty-foto/