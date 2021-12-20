Семья с двумя маленькими детьми попала в больницу после ДТП в Алматы

Пострадавшая машина. Фото: zakon.kz

В Алматы в районе новой развязки на Кульджинском тракте произошло ДТП, в результате которого в больнице оказалась семья с двумя маленькими детьми, передает Zakon.kz.

Сообщается, что в момент аварии водитель авто марки Kia Rio ехал из города в Алматинскую область. Он указал, что как только спустился с развязки, "сразу почувствовал, что его тянет вправо".

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

По данным издания, чтобы избежать смещения, водитель вывернул руль влево, из-за чего потерял управление транспортом и выехал на встречную полосу, где врезался в стоявший в пробке минивэн Mitsubishi Chariot.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

В салоне Chariot находилась семья: муж, жена и двое маленьких детей. Все они получили различные травмы. Прибывшие на место ДТП медики приняли решение доставить их в ближайшую больницу.

Водитель Kia Rio, по данным издания, от госпитализации отказался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947525-semya-s-dvumya-malenkimi-detmi-popala-v-bolnitsu-posle-dtp-v-almaty-foto/