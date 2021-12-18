Массовое ДТП в Нур-Султане: полицейские обратились к водителям с предупреждением

Кадр из видео. Источник: instagram.com/kris.p.astana

В Нур-Султане за сутки зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим столичные полицейские обратились к водителям, передает NUR.KZ.

По данным полицейских, вчера во второй половине дня 34-летний водитель Audi, не соблюдая необходимую дистанцию, допустил наезд на авто "Volkswagen", которую от удара по инерции откинуло на впереди стоящую Škoda.

После чего автомобиль марки "Kia" допустила наезд на автомашину "Audi", которую откинуло на полосу встречного движения, где было допущено столкновение с Honda.

В результате ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров Volkswagen, которые после осмотра врачей были отпущены.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

В связи с изменчивостью и ухудшениями погодных условий в столичном департаменте полиции призвали водителей быть максимально внимательными и осторожными во время движения, не отвлекаться на различные гаджеты, в том числе сотовые телефоны.

"Также необходимо быть предельно внимательными и пешеходам, переходящую проезжую часть или двигающимся вдоль проезжей части", - говорится в сообщении ДП Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947317-massovoe-dtp-v-nur-sultane-politseyskie-obratilis-k-voditelyam-s-preduprezhdeniem/