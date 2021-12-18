Авто заехало на столб: необычное ДТП попало на видео в Актау

Место ДТП в Актау. Фото: lada.kz

17 декабря в Актау произошло необычное ДТП: водитель авто, сдавая назад, едва не сбил прохожих, после чего врезался и заехал на стоящий там дорожный столб.

Как пишет Lada.kz, инцидент произошел на одной из улиц в микрорайоне "Шыгыс". Случившееся засняла камера видеонаблюдения, установленная неподалеку.

На записи можно заметить, как авто сдает назад и едва не сбивает стоявших на обочине двоих мужчин, после чего машина сталкивается и буквально въезжает на столб по диагональной бетонной опоре.

При этом в Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что вызовов по данному факту к ним не поступало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947304-avto-zaehalo-na-stolb-neobychnoe-dtp-popalo-na-video-v-aktau/