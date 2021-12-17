Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в ЗКО

Иллюстративное фото: Jessica Kourkounis/Getty Images

Накануне, 16 декабря, в Западно-Казахстанской области случилось жуткое ДТП, унесшее жизни двоих человек. Об аварии сообщил департамент полиции ЗКО на своей странице в Instagram.

Сообщается, что смертельное ДТП произошло в 17:35 недалеко от поселка Бударино в Акжаикском районе.

На трассе столкнулись автомобили "ВАЗ 21010" и Hyundai Sonata. В результате лобового столкновения водитель и пассажир первого авто погибли на месте. Им было 28 лет и 24 года.

Еще три человека получили травмы. Все они госпитализированы.

В этот же день на трассе Бурлин - Аксай рядом с поселком Пугачево столкнулись "ВАЗ 2112" и Renault Duster. Водитель "ВАЗ 2112" погиб на месте, два человека госпитализированы.

"На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего. По данным фактам начато досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947242-dva-cheloveka-pogibli-troe-postradali-v-dtp-v-zko/