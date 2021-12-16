"Трезвый водитель" врезался на чужом авто в столб в Алматы и сбежал (фото)

Место происшествия. Фото: Sputnik/Стрингер

В ночь на 16 декабря по проспекту Рыскулова в Алматы, не доезжая Кульджинского тракта, разбился Subaru. По словам автовладельца, за рулем машины был "трезвый водитель", который сбежал после ДТП, передает Sputnik Казахстан.

Как рассказал владелец автомобиля, он выпивал с коллегами на работе, поэтому воспользовался услугой "трезвый водитель". Мужчина уверяет, что сел на заднее сиденье машины и уснул.

Subaru ехал по проспекту Рыскулова в западном направлении. Возможно, водитель решил развернуться, но при маневре не справился с рулевым управлением.

Автомобиль занесло и откинуло в сторону, после чего он залетел на бордюр и на полном ходу врезался в металлический столб уличного освещения.

Место происшествия. Фото: Sputnik/Стрингер

В результате аварии пострадали два человека - оба пассажиры. Их доставили в больницу.

Хозяин Subaru утверждает, что не знает, кто был за рулем его автомобиля.

На место происшествия выезжали полицейские, которым теперь предстоит выяснить, куда делся "трезвый водитель" и был ли он вообще.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947224-trezvyy-voditel-vrezalsya-na-chuzhom-avto-v-stolb-v-almaty-i-sbezhal-foto/