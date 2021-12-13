Люди погибли при столкновении грузовика с легковой Toyota в Жамбылской области

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Смертельное ДТП произошло на трассе в Жамбылской области - в результате столкновения грузовика с легковым авто погибли два человека, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

12 декабря примерно в 08.30 часов на трассе Алматы-Ташкент возле села Амансай произошла авария с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Toyota.

В результате ДТП 33-летний водитель и 51-летняя пассажирка Toyota скончались на месте происшествия.

Отмечается, что водитель легковой машины, стоящей на учете в России, управлял ею на территории Казахстана на основании страхового полиса.

Место происшествия. Фото: polisia.kz

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначен ряд необходимых экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946703-lyudi-pogibli-pri-stolknovenii-gruzovika-s-legkovoy-toyota-v-zhambylskoy-oblasti/