Самосвал переехал женщину в Алматы

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

В Алматы на пересечении улиц Майлина и Бухтарминской произошло ДТП: водитель самосвала насмерть сбил женщину, которая находилась на проезжей части.

Как пишет Sputnik Казахстан, в момент трагедии самосвал марки Shacman ехал по улице Майлина на восток и остановился перед светофором на красный сигнал.

В это время, как предполагается, перед грузовиком ходила погибшая. Увидев зеленый свет, водитель начал трогаться с места. Вероятно, он не заметил женщину и в результате этого на полном ходу переехал ее.

Женщина скончалась на месте от полученных травм до приезда медиков. Отмечается, что никаких документов при себе у нее не оказалось.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты и дознаватели. Им предстоит выяснить все обстоятельства наезда, а также личность погибшей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946516-samosval-pereehal-zhenschinu-v-almaty/