Замглавврача больницы и ее муж погибли в ДТП в Костанайской области

Место происшествия. Фото: Абай Шаяхметов/qostanai.media

Заместитель главного врача районной больницы и ее супруг погибли в аварии, которая произошла сегодня, 10 декабря, на одной из объездных улиц Боровского. Информацию подтвердили в управлении здравоохранения Костанайской области, передает qostanai.media.

ДТП с участием грузовика, Volkswagen и "ВАЗ-2106" унесло жизни двух человек. Издание отмечает, что водитель "ВАЗа" Виталий Комаров погиб на месте аварии. Его супруга - заместитель главного врача Мендыкаринской ЦРБ Елена Комарова - на карете скорой помощи была госпитализирована в медицинское учреждение, но скончалась, не приходя в сознание.

Место происшествия. Фото: Абай Шаяхметов/qostanai.media

Пострадал также пассажир Volkswagen, его доставили в больницу.

На место происшествия выехали полицейские для выяснения всех обстоятельств аварии.

Место происшествия. Фото: Абай Шаяхметов/qostanai.media

В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области выразили соболезнования родным и близким трагически погибших коллег.

В ведомстве отметили, что 41-летняя Елена Комарова была акушером-гинекологом и заместителем главного врача ЦРБ. 39-летний Виталий Комаров работал стоматологом. Оба закончили Карагандинскую медицинскую академию в 2004 году.

Супруги работали в Мендыкаринской ЦРБ с 2008 года. Оба отличались высоким профессионализмом, отзывчивостью и добросердечием.

"Сиротами остались трое детей: шести, одиннадцати и тринадцать лет. Искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память коллегам!" - отметили в управлении здравоохранения региона.

Между тем корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Костанайской области сообщили, что 10 декабря около 14.00 часов в селе Боровское вблизи Мендыкаринской районной больницы 19-летний водитель, управляя автомашиной "САЗ-53", совершил столкновение с Volkswagen.

После чего грузовик выкинуло на встречную полосу, где он врезался в "ВАЗ-2106" под управлением 39-летнего водителя, который погиб на месте ДТП. 41-летняя пассажирка скончалась в приемном покое районной больницы.

"По факту ДТП начато расследование. Взята кровь на глубокий анализ. В порядке ст.128 УПК РК 19-летний водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания", - пояснили в ДП Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946407-zamglavvracha-bolnitsy-i-ee-muzh-pogibli-v-dtp-v-kostanayskoy-oblasti/