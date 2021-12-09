Катер весом в 36 тонн застрял на трассе в Жамбылской области (видео)

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Катер весом в 36 тонн застрял на трассе в Меркенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 7 декабря в полицию пришло сообщение о том, что на автомагистрали А-2 возле развязки в селе Мерке перед информационной аркой с указателями направлений движения застрял автопоезд с крупногабаритным грузом.

Машина стояла на трассе и не могла проехать прямо или развернуться, а движение в противоположном направлении задним ходом было запрещено.

На место происшествия незамедлительно выехал ближайший экипаж. При сопровождении стражей порядка машина MAN TGA 480 с катером весом в 36 тонн на борту проследовала задним ходом 5 километров в обратном направлении для разворота.

Дорожная спецоперация прошла успешно и автопоезд продолжил свой путь в Алматинскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946192-kater-vesom-v-36-tonn-zastryal-na-trasse-v-zhambylskoy-oblasti-video/