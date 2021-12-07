Авто перевернулось в результате ДТП на Северном кольце в Алматы, два человека пострадали

Иллюстративное фото: ДП СКО

Вечером 6 декабря в районе рынка "Байсат" в Алматы произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, передает Zakon.kz.

Сообщается, что в момент аварии водитель Toyota, ехавший по правому ряду Северного кольца, решил перестроиться на центральную полосу.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Параллельно ему ехал водитель авто Lada Granta.

Место происшествия. Фото: zakon.kz

Водитель Toyota решил проскочить между Lada и дорожным отбойником, однако ему это не удалось и в итоге японская иномарка на полном ходу влетела в ограждение, пишет издание.

Место происшествия. Фото: zakon.kz

От силы удара машина подлетела в воздух и во время падения зацепила Lada, после чего приземлилась на крышу.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

В результате происшествия пострадали водитель и пассажирка Toyota. Обоих доставили в больницу.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

ДТП стало причиной образования затора на Северном кольце.

Место происшествия. Фото: zakon.kz

Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945590-avto-perevernulos-v-rezultate-dtp-na-severnom-koltse-v-almaty-dva-cheloveka-postradali/