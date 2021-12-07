Авто перевернулось в результате ДТП на Северном кольце в Алматы, два человека пострадали

Вечером 6 декабря в районе рынка "Байсат" в Алматы произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, передает Zakon.kz.
Сообщается, что в момент аварии водитель Toyota, ехавший по правому ряду Северного кольца, решил перестроиться на центральную полосу.
Параллельно ему ехал водитель авто Lada Granta.
Водитель Toyota решил проскочить между Lada и дорожным отбойником, однако ему это не удалось и в итоге японская иномарка на полном ходу влетела в ограждение, пишет издание.
От силы удара машина подлетела в воздух и во время падения зацепила Lada, после чего приземлилась на крышу.
В результате происшествия пострадали водитель и пассажирка Toyota. Обоих доставили в больницу.
ДТП стало причиной образования затора на Северном кольце.
Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945590-avto-perevernulos-v-rezultate-dtp-na-severnom-koltse-v-almaty-dva-cheloveka-postradali/