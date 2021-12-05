Водитель иномарки сбил двоих подростков и сбежал в Уральске

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Полицейские смогли задержать подозреваемого в наезде на несовершеннолетних пешеходов, передает корреспондент NUR.KZ.

Первой о дорожно-транспортном-происшествии сообщила на своей странице в Facebook журналист Тамара Еслямова.

"Водитель этого внедорожника час назад на улице Майлина наехал на двух подростков. Мальчики шли по обочине. Оба в больнице, один в реанимации, в тяжелом состоянии. Водитель был пьян, сбежал с места, оставив жену в машине", – говорится в публикации.

В управлении здравоохранения уточнили, что на станцию скорой медицинской помощи вызов поступил около 19 часов 4 декабря.

"Пострадавшие – два шестнадцатилетних мальчика. Оба получили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии доставлены в детскую областную больницу", – отметили в пресс-службе облздрава.

Автомобиль, наехавший на подростков. Фото: очевидцы

Официальная информация от полицейских поступила только днем 5 декабря. Они проинформировали, что авария произошла в микрорайоне Сарыарка.

"39-летний водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado с российским учетом, не обеспечив безопасность дорожного движения, допустил наезд на двух шестнадцатилетних подростков. После наезда водитель оставил машину и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшие с различными травмами доставлены в областную детскую больницу. В настоящее время водитель установлен и задержан", – сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

По данному факту ведется досудебное расследование (ст. 345 УК РК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945345-voditel-land-cruiser-sbil-dvoih-podrostkov-i-sbezhal-v-uralske/