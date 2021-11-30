Водитель устроил ДТП на угнанной машине в Алматы (фото)

Перевернутое авто. Фото: Sputnik / Стрингер

В Турксибском районе Алматы произошла автоавария с участием пьяного водителя. При этом, отмечается, что он управлял угнанной машиной.

Как пишет Sputnik Казахстан со слов очевидцев, водитель авто марки Toyota Camry в момент аварии ехал на запад по улице Молдагалиевой.

В определенный момент он задел припаркованное авто марки Audi, после чего начал скрываться с места ДТП.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Так Camry выехал на улицу Акан Серы, где на полном ходу врезался в бок машины марки Toyota Surf.

От сильного удара Surf опрокинулась на бок. Camry же после столкновения оказалась на бордюре, где ее развернуло. В итоге авто остановилось на обочине около тротуара.

К счастью, в момент происшествия в пешеходной зоне никто не находился.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

По словам очевидцев, водитель Camry находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В результате аварии пострадали три человека: водитель и пассажир Camry, а также водитель Surf.

Очевидцы задержали водителя Camry. Когда на место прибыли стражи порядка, оказалось, что машина, за рулем которой сидел задержанный, была угнана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944547-voditel-ustroil-dtp-na-ugnannoy-mashine-v-almaty-foto/