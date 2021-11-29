Машина с людьми упала в реку в Кызылорде, одному выбраться из нее не удалось (видео)

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Автомобиль упал в реку Сырдарья в Кызылорде, в результате чего одному человеку выбраться из холодной воды не удалось, он погиб, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

29 ноября около 04.20 утра на пульт ​"102" управления полиции​ Кызылорды поступило тревожное сообщение.

Отмечалось, что 27-летний житель города, находясь за рулем Daewoo Nexia, ехал по улице Алтын Орда, когда автомобиль опрокинулся ​на платину ​реки Сырдарья.

27-летний пассажир выбрался на берег своими силами, а водитель погиб в автомобиле.

Полицейские проводят проверку, ​назначены экспертизы. Машину вытащили из реки с помощью специальных технических средств ДЧС около 09.00 часов. ​

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944484-mashina-s-lyudmi-upala-v-reku-v-kyzylorde-odnomu-vybratsya-iz-nee-ne-udalos-video/