Машина с людьми упала в реку в Кызылорде, одному выбраться из нее не удалось (видео)

Автомобиль упал в реку Сырдарья в Кызылорде, в результате чего одному человеку выбраться из холодной воды не удалось, он погиб, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
29 ноября около 04.20 утра на пульт "102" управления полиции Кызылорды поступило тревожное сообщение.
Отмечалось, что 27-летний житель города, находясь за рулем Daewoo Nexia, ехал по улице Алтын Орда, когда автомобиль опрокинулся на платину реки Сырдарья.
27-летний пассажир выбрался на берег своими силами, а водитель погиб в автомобиле.
Полицейские проводят проверку, назначены экспертизы. Машину вытащили из реки с помощью специальных технических средств ДЧС около 09.00 часов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944484-mashina-s-lyudmi-upala-v-reku-v-kyzylorde-odnomu-vybratsya-iz-nee-ne-udalos-video/