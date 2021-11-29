"Сына сбил сотрудник акимата Тараза": мать погибшего парня обратилась к Токаеву (видео)

Мать погибшего. Кадр из видео: instagram.com/vtvs_taraz

Жительница Тараза записала видеообращение к президенту Казахстана. По словам Гаухар Капарбековой, ее 18-летнего сына насмерть сбила машина, за рулем которой был сотрудник городского акимата.

Как отметила женщина, 23 ноября ее 18-летнего сына сбила машина, за рулем которой был сотрудник акимата Тараза. В результате ДТП парень погиб, а совершивший наезд водитель BMW скрылся с места происшествия.

Горожанка пожаловалась на то, что виновник смертельной аварии до сих пор находится на свободе и требует для него справедливого наказания.

"Господин президент, дорогие казахстанцы, прошу вас посодействовать в принятии соответствующих мер, чтобы виновный получил справедливое наказание и дело не закрыли", - обратилась Гаухар Капарбекова.

Между тем ранее в департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что задержали 28-летнего водителя, которого подозревают в совершении смертельного наезда. Он помещен в изолятор временного содержания.

В отношении мужчины проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также оставление места ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944395-syna-sbil-sotrudnik-akimata-taraza-mat-pogibshego-parnya-obratilas-k-tokaevu-video/