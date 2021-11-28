Несколько грузовиков перевернулись на трассе в Жамбылской области (видео)

Кадр из видео с места событий: instagram.com/kris.p.taraz

Сразу несколько ДТП произошло на участке трассы Западная Европа-Западный Китай в Жамбылской области. Перевернулись несколько грузовых машин, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Жамбылские полицейские пояснили, что скользкая дорога и ухудшение видимости повлекли за собою ДТП с участием порядка 7 автомобилей.

Отмечается, что несколько большегрузов перевернулись на дороге.

В полиции подчеркнули, что ни один человек не пострадал в результате этих аварий.

Отмечается, что в Жамбылской области наблюдается ухудшение погодных условий. На дорогах гололед и ухудшение видимости. Стражи порядка призывают водителей соблюдать ПДД, быть бдительными.

Гражданам рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния, пояснили в департаменте полиции Жамбылской области.

В паблике kris.p.taraz в Instagram появилось видео с кадрами аварии. На них видно несколько перевернутых грузовых авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944285-neskolko-gruzovikov-perevernulis-na-trasse-v-zhambylskoy-oblasti-video/