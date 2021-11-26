Перепутал газ с тормозом: водитель каршеринга наехал на двух пешеходов в Алматы (фото)

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Два человека пострадали в результате ДТП с автомобилем каршеринга в Алматы - водитель перепутал газ с тормозом и наехал на пешеходов.

Как сообщает Sputnik Казахстан, ДТП произошло на улице Жибек жолы.

По данным издания, водитель арендованного авто проехал проспект Сейфуллина, "залетел" на бордюр, снес металлический столбик и сбил двух пешеходов, которые в этот момент находились на тротуаре.

На этом авто не остановилось - оно проехало по аллее, снесло скамейку и мусорную урну, а после врезалось в бетонную стену многоквартирного жилого дома.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Сам водитель объяснил, что перепутал газ с тормозом.

В результате наезда пострадали два человека. Их госпитализировали с многочисленными травмами.

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Они установят точные причины и обстоятельства ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944196-pereputal-gaz-s-tormozom-voditel-karsheringa-naehal-na-dvuh-peshehodov-v-almaty-foto/