В Алматы автобус столкнулся с кроссовером, выехавшим на его полосу

Автобус, попавший в ДТП. Фото: Sputnik / Стрингер

В Алматы произошла массовая авария с участием автобуса. По данным СМИ, в результате ДТП пострадал один человек.

Авария произошла в Бостандыкском районе, на пересечении проспекта Абая и улицы Тлендиева, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации издания, BMW X5 двигался в западном направлении по проспекту Абая, в этот момент в городе наблюдались пробки. Водитель кроссовера начал поворачивать направо на Тлендиева и, предположительно, не пропустил автобус, ехавший по своей полосе.

Автомобиль, попавший в ДТП. Фото: Sputnik / Стрингер

Водитель автобуса не смог избежать столкновения и влетел в бок BMW. От сильного удара иномарку откинуло на Toyota Camry, стоявшую в пробке. Camry, в свою очередь, столкнулась с еще двумя автомобилями – Toyota Corolla и Toyota Fortune.

Место ДТП. Фото: Sputnik / Стрингер

Издание пишет, что в результате аварии пострадала пассажирка Toyota Camry, ее доставили в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944147-v-almaty-avtobus-stolknulsya-s-krossoverom-vyehavshim-na-ego-polosu/