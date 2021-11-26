Самосвал влетел в легковушку в Алматы: пострадала девушка (фото)

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Страшное ДТП с участием самосвала и легкового авто произошло в Алматы. По предварительным данным, у грузовика отказал руль. В результате аварии пострадала девушка.

Как пишет Sputnik Казахстан со слов очевидцев, самосвал Howо и Hyundai Accent двигались по Восточной объездной дороге в северном направлении в среднем ряду. Не доезжая до улицы Халиуллина, у самосвала отказало рулевое управление.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Грузовик на полном ходу "влетел" в заднюю часть Hyundai. От силы удара легковой автомобиль откинуло в сторону, он врезался в металлический разделитель на дороге.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Между тем сам грузовик откинуло в другую сторону. Он заехал на бордюр, а после снес три ряда металлического забора.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

По данным издания, в результате аварии пострадала девушка, находившаяся за рулем легкового авто. Ее госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники полиции для более детального выяснения обстоятельств ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944010-samosval-vletel-v-legkovushku-v-almaty-postradala-devushka-foto/