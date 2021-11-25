Девушка за рулем авто перевернулась после ДТП в Алматы (фото)

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Автомобиль Dodge Caliber перевернулся после столкновения с другим авто в Алматы. В результате ДТП пострадала девушка.

Как пишет Sputnik Казахстан, авария произошла на пересечении улиц Шевченко и Кунаева.

По словам очевидцев, за рулем Dodge Caliber находилась девушка, она проигнорировала красный сигнал светофора и в результате столкнулась с Mercedes. От сильного удара Dodge перевернулся на крышу.

Ставшие очевидцами аварии горожане вызвали спасателей, которые извлекли автоледи из машины. Алматинку госпитализировали с многочисленными травмами.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Издание Zakon.kz уточняет, что оба водителя уверяют, что ехали на разрешающий сигнал светофора.

Отмечается, что после удара обе машины отбросило в сторону тротуара. Два старых дуба вдоль дороги, возможно, предотвратили трагедию, не дав автомобилям вылететь на тротуар.

На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции, которые установят точные причины и обстоятельства произошедшего.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943853-devushka-za-rulem-avto-perevernulas-posle-dtp-v-almaty-foto/