Страшное ДТП с жертвами и пострадавшими произошло в Акмолинской области

Место происшествия. Фото: предоставлено ДП Акмолинской области

На автодороге Екатеринбург-Алматы на территории Акмолинской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, четверо пострадали. Подробности озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

23 ноября в 00.10 часов в дежурную часть Жаксынского РОП поступило сообщение о том, что на 967 км автодороги Екатеринбург-Алматы возле станции Перекатное произошла авария.

Предварительно установлено, что 52-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь в направлении Костаная, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь произошло столкновение с Audi В4 под управлением 59-летнего жителя Атбасара.

Место происшествия. Фото: предоставлено ДП Акмолинской области

На месте происшествия скончались водитель и пассажир Hyundai, оба жители Нур-Султана.

Пострадали и доставлены в больницу четыре человека: водитель и два пассажира Audi, пассажир Hyundai.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначена экспертиза", - резюмировали в ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943780-strashnoe-dtp-s-zhertvami-i-postradavshimi-proizoshlo-v-akmolinskoy-oblasti/