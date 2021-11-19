Грузовик поднял кузов, снес теплотрассу и опрокинулся набок в Нур-Султане (видео)

Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

Водитель грузовика поднял кузов и врезался в линию теплотрассы в Нур-Султане - астанчане поделились в соцсетях видеороликами с места ДТП. Против мужчины возбуждено административное производство.

Видеоролики с места аварии опубликовала Instagram-страница astana_sergek.

На кадрах видно, что большегруз опрокинулся набок и перекрыл трассу. На грузовике лежит конструкция линии теплотрассы, которую снес автомобиль.

В департаменте полиции Нур-Султана сообщили изданию Zakon.kz, что ДТП произошло 19 ноября около 14.00.

За рулем грузовика Shacman находился 41-летний мужчина. Следуя по проспекту Мустафы Кемаля Ататюрка со стороны улицы А-207, водитель поднял кузов и, проезжая под линией теплотрассы, врезался в нее.

От удара грузовик упал набок, повредив опору уличного освещения.

"В отношении водителя возбуждено административное производство по ст. 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества". В результате ДТП пострадавших нет", - цитирует издание сообщение пресс-службы.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943107-gruzovik-podnyal-kuzov-snes-teplotrassu-i-oprokinulsya-nabok-v-nur-sultane-video/