Грузовик с медикаментами сгорел дотла в ЗКО (фото, видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДЧС ЗКО

На трассе Уральск-Атырау огнем полностью уничтожен груженый медикаментами грузовик. Сейчас по данному факту начато досудебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Западно-Казахстанской области.

В ведомстве проинформировали, что сообщение о возгорании поступило ближе к полуночи 16 ноября. На место происшествия была направлена пожарная автоцистерна.

Место происшествия. Фото: ДЧС ЗКО

"Пожар произошел на трассе Уральск-Атырау возле поселка Самал Акжаикского района. Ближайшая пожарная часть находится в 15 километрах от места возгорания. Сгоревший автомобиль был оборудован газобаллонным оборудованием. Пожар был ликвидирован в 01.15 часов", - отметили в ДЧС ЗКО.

Полицейские уточнили, что за рулем автомобиля, принадлежащего частной компании, находился 21-летний водитель. Он направлялся из Уральска в Атырау. Выясняются причины случившегося, устанавливается сумма ущерба. Жертв и пострадавших нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942625-gruzovik-s-medikamentami-sgorel-dotla-v-zko-foto-video/